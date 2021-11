Actor de “Pasión de Gavilanes” sufre parálisis facial

Redacción

Ciudad de México.- El actor de “Pasión de Gavilanes”, Juan Alfonso Baptista, reveló que padece de parálisis facial que le ha impedido actuar por varios años.

Explicó que recién empezaba su carrera como actor y estaba grabando escenas de “A todo corazón”, cuando de repente comenzó a sentirse mal y su cuerpo le daba señales de que su rostro no estaba del todo bien.

Cuatro días después, presentó síntomas de parálisis facial, aunque por fortuna logró terminar sus escenas.

El famoso confesó que para recuperar la totalidad de movilidad de su rostro, tuvo que recibir terapias por un año, aunque hasta la fecha sigue con algunos síntomas.

“Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente me ve así un poco raro, pero es por la parálisis”, dijo el famoso actor Juan Alfonso Baptista.

Algunos especialistas le que señalaron que su parálisis pudo haber ocurrido por un drástico cambio de temperatura en su cuerpo.

Cabe destacar que el actor Juan Alfonso Baptista, se encuentra grabando la segunda parte de “Pasión de Gavilanes” se ha mostrado muy agradecido por haberse recuperado de la parálisis y por poder tener trabajo.

