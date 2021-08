Actividades del Quincenario se  realizan en tono menor: Pedroza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Festejos del quincenario en Aguascalientes se vienen realizando en tono menor, indicó el vocero de la diócesis Rogelio Pedroza González, quien señaló que de momento no se tiene contemplada la asistencia de alguna autoridad eclesiástica para la misa del domingo 15.

“No tenemos noticia de que vaya a venir algún obispo. No sé si al final pueda venir alguien, pues ciertamente se invitan, pero no siempre pueden y más cuando es domingo, pues es complicado”, comentó el vocero, toda vez que la congregación local no tiene obispo desde finales del año pasado.

Pedroza González reiteró que ese día 15 se tiene contemplada una Romería de apenas cinco vehículos, pero no habrá eventos masivos como quema de pirotecnia para evitar aglomeraciones.

“Los castillos de pólvora tradicionales no se tienen previsto como se había hecho en la plaza principal y, en todo caso, esto pudiera realizarse durante el recorrido de los carros alegóricos”, informó.

El vocero de la diócesis mencionó que durante los primeros días del mes se han efectuado algunas peregrinaciones a la Catedral, aunque con asistencia mínima de fieles de las parroquias correspondientes y evitar así un lleno en el templo local.