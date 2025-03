Aconsejan no comprar autos ni casas por alza en precios e intereses

Redacción

El economista José Manuel Félix Noriega advirtió a los trabajadores que este no es un buen momento para comprar casas, autos ni adquirir financiamientos debido a la ligera recesión económica e inflación que se espera en los próximos meses.

El también académico señaló que, ante la falta de ventas, las empresas podrían verse obligadas a ofrecer mejores planes de financiamiento e incluso a reducir los precios. “Si quieren hacer esta compra para el futuro, es mejor esperar a que la economía se normalice en el país, porque comprar ahorita, aparte de que van a subir los costos, todo mundo va a querer liquidez”, explicó.

Félix Noriega indicó que quienes necesiten comprar un bien inmueble o un vehículo pueden hacerlo, aunque insistió en que lo ideal es esperar para aprovechar oportunidades que surjan en el mercado por la baja demanda derivada del aumento en las tasas de interés.

“Si necesitan comprar una propiedad, que lo hagan solo si es por necesidad. Ahora es mejor esperar unos meses porque van a caer las ventas y eso va a generar oportunidades de financiamiento. También pueden bajar un poco los costos de los autos. Es mejor esperar si no quieren comprar a precios caros”, subrayó.

Sobre la situación económica, el especialista afirmó que muchos ciudadanos aún no perciben la recesión. “La gente cree que estamos bien, no se ha dado cuenta de que ya estamos en recesión y todavía piensa que estamos como hace dos años. Un ejemplo de ello es que la moneda mexicana no está tan fuerte porque nomás abre la boca Donald Trump y pierde fuerza, no depende de la economía, que es lo que debería darle la fortaleza”, advirtió.

Además, señaló que quienes busquen comprar bienes con fines de inversión deben considerar que la rentabilidad será a largo plazo, pues en el corto y mediano plazo los resultados no serán los esperados.

Con información de: El Imparcial