Aclaran rumores sobre supuesto nuevo romance de viuda de Vicente Fernández

Redacción

En los últimos días circularon en redes sociales versiones que aseguraban que María del Refugio “Cuquita” Abarca, viuda de Vicente Fernández, habría sido vista estrenando novio durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández.

Los reportes señalaban que, a sus 79 años, Cuquita había sido captada muy cariñosa con un hombre que la abrazaba y le daba besos en la mejilla. Algunos portales incluso titularon que la viuda del “Charro de Huentitán” iniciaba una nueva relación sentimental a cuatro años de la muerte del ícono de la música ranchera.

Sin embargo, la historia tomó otro rumbo. Medios que indagaron sobre la identidad del acompañante confirmaron que no se trataba de una pareja sentimental, sino de su hermano, Javier. El gesto afectuoso que generó especulaciones fue, en realidad, una muestra de cercanía familiar.

De acuerdo con Unitel, la confusión surgió porque en el concierto de Alejandro Fernández Cuquita apareció al lado de este “misterioso hombre”, con quien intercambió abrazos y besos fraternos. La interpretación inicial derivó en rumores sobre un supuesto noviazgo que rápidamente se viralizó en redes sociales.