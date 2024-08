Aclaran quién era el acompañante de Shakira

Redacción

En los últimos días, la reconocida cantante colombiana Shakira ha estado en el centro de rumores y especulaciones tras ser vista en compañía de un hombre misterioso.

Los primeros reportes sugerían que el acompañante era su ex pareja Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación de más de diez años y que además fue su manager durante un tiempo prolongado. Esta relación laboral terminó en una disputa legal, lo que avivó las sospechas de un posible reencuentro.

Según el comunicador español Alex Rodríguez, la identidad del hombre correspondía a Antonio de la Rúa, pero descartó que se tratara de una cena romántica, señalando que ambos estarían retomando asuntos profesionales.

No obstante, el fotógrafo español Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la vida de Shakira desde su separación de Gerard Piqué, desmintió esta información. En una entrevista con Quién, Martin aseguró que “el misterioso hombre con el que fue vista la cantante no es Antonio de la Rúa”.

“Estuve con Antonio en Madrid tomando algo y no es de la Rúa. Le pregunté si tenía relación con ella y me dijo que hablan de vez en cuando, pero no mucho”, afirmó Martin.

En paralelo, Shakira ha sido relacionada sentimentalmente con el actor Tom Cruise y el piloto Lewis Hamilton. Aunque el exfutbolista Gerard Piqué ha rehecho su vida amorosa rápidamente con Clara Chía, Shakira ha sido vinculada a diferentes hombres, sin confirmación oficial hasta el momento.

Los rumores de una relación con Tom Cruise se intensificaron después de que ambos fueran vistos conversando de manera amistosa durante el Gran Premio de Miami en mayo de 2023. Sin embargo, Cruise aclaró que entre ellos solo existe una gran amistad.

“Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo… Es muy buena persona”, comentó el actor de “Misión Imposible”.