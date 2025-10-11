Aclara Galilea Montijo lo que sucedió en la fiesta de la Casa de los Famosos

Redacción

Ciudad de México.- La integrante de la Casa de los Famosos y la también conductora del programa Hoy no pudo evitar que surgieran algunos rumores, especialmente por la repentina partida de Aldo del evento, o la supuesta discusión que la tapatía tuvo con Wendy Guevara, en su fiesta, situaciones que finalmente ha aclarado frente a las cámaras.

La modelo tomó la palabra durante la emisión del programa Hoy, espacio en el que explicó por qué motivo debió realizar su fiesta la noche del martes 7 de octubre, una fecha un tanto complicada para los asistentes debido a sus agendas. “O lo hacía el martes porque se me iban todos los finalistas, que mira, muchos no pudieron llegar por muchos compromisos. El domingo era imposible porque estaban muy cansados, el lunes tenían todo el día pesadísimo, el martes también se levantaron muy temprano…”, dijo.

Acto seguido añadió que a propósito de los acontecimientos, se refirió al hecho de que Aldo se fuera antes de lo previsto de su fiesta, una situación que generó incertidumbre y dio pie a las especulaciones.

“El mismo Aldo (de Nigris) llegó, hizo acto de presencia, muy lindo, y dijo: ‘Ya no puedo más’, pero estuvo un ratito. La mayoría (llegaron a la fiesta), pero hubo muchos que faltaron y se entiende, porque todo mundo traía mucho compromiso. Sí fue mi culpa por hacerla el martes…”, explicó para poner así punto final a los rumores en ese sentido.

Finalmente Galilea Montijo habló de lo que sucedió con la aparente discusión que tuvo con Wendy Guevara que también estuvo presente en su festejo.

La conductora del programa de novedades desmintió todo lo que se dijo y puso fin a las especulaciones. “Todo el mundo andábamos felices, una fiesta, uno va a eso, a bailar, a decir salud, a cantar, a pasarla bien. Pero la neta, es que nunca Wendy y yo jamás podríamos pelearnos. Sí me estaba contando algo que, a parte mis caras son de: ‘¿Qué?’. Se hizo un chisme de tres segundos de que ella me está contando algo…”, reveló.

*Foto del IG de Galilea Montijo