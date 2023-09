ACIUAA reitera rechazo a la declaración patrimonial obligatoria

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA) Jorge Antonio Rangel Magdaleno, aseguró que el organismo sindical reitera su rechazo a la obligatoriedad de la declaración patrimonial para el cuerpo docente de la máxima casa de estudios.

“La ACIUAA mantiene su firme postura de rechazo ante esta medida ya que el maestro no es un servidor público, los empleados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que no manejamos recursos públicos, no nos consideramos servidores públicos. En todo caso los funcionarios que tienen acceso a recursos y los ejercen, sí tendrían esa obligación; sin embargo, las y los docentes que van a su clase y se retiran de la institución y únicamente reciben su pago como remuneración de su trabajo, una vez que cae en su cuenta ya es recurso personal, y lo pueden ejercer de una manera libre y no tienen acceso a otro tipo de recursos adicionales” señaló de manera tajante el dirigente sindical.

Rangel Magdaleno consideró que se pretende tomar a las y los maestros como si fuesen servidores públicos, cuando no pertenecen a ninguna dependencia gubernamental sino que laboran para una entidad autónoma.

“Consideramos que se está haciendo una interpretación equivocada de la legislación en la materia, maestras y maestros pertenecemos al apartado A, por lo que de ninguna manera podemos ser considerados trabajadores de Gobierno o servidores públicos, tampoco ejercemos recursos públicos, esta medida es un exceso” indicó.

Jorge Rangel aseveró que efectivamente el pago que reciben proviene de dinero público pero una vez que ingresa a sus bolsillos se convierte en dinero privado “esta obligación en todo caso puede ser aplicable a funcionarios de primer nivel de la universidad, que tienen acceso a la toma de decisiones así como al manejo de los recursos públicos” dijo.

De igual manera recordó que en otros estados no se obliga a los maestros universitarios a presentar su declaración patrimonial, por lo que invitó a aquellos docentes que así lo quieran, a presentarla como ya lo han hecho algunos, sin embargo, dijo que hay otros casos de profesores que han presentado una demanda ante las instancias correspondientes con el apoyo de la ACIUAA, por lo que exhortó a quienes quieran acercarse a recibir asesoría al respecto.