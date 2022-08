Achaca Valdivia inseguridad en Calvillo por recortes a municipios desde la Federación

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Preocupante el aumento de inseguridad en Calvillo, reconoció Adán Valdivia López, diputado por el municipio occidental, quien achacó esta situación a los recortes presupuestales que el gobierno federal ha aplicado a los ayuntamientos de todo el país.

“Yo insistí, y prácticamente avisé, desde que tomé protesta en el Congreso la decisión que están tomando en la Federación son los resultados que están ocurriendo en estados y municipios. El hecho de desaparecer programas de prevención como el Fortasec, los recortes en programas municipales que son la primera célula del estado que es el municipio, son parte de los resultados que estamos teniendo”, afirmó el legislador por el PAN.

En los últimos meses, el municipio guayabero ha sido objeto de sucesos como la presencia de presuntos elementos del crimen organizado quienes han llegado al llamado cobro de piso a comerciantes establecidos de la región.

“La verdad es que triste y desgraciadamente hemos tenido hechos lamentables en los últimos meses. En lo particular he estado convencido que cuando un municipio, un estado o un país pierde la cuestión de seguridad muy difícilmente puede obtener otros temas como desarrollo económico. Debemos de seguir fortaleciendo los tres ámbitos de gobierno”, dijo el también ex alcalde de Calvillo.

– ¿No hay presencia de Guardia Nacional?

– Sí hay presencia, pero recordemos que los temas en municipios deben ir más enfocados en prevención. Si no tenemos un tejido social fuerte, es difícil hacer situaciones correctivas.

Adán Valdivia dijo que ya ha informado de manera personal a la gobernadora electa Teresa Jiménez de la situación que ocurre en Calvillo, adelantando que próximamente se tendrá una gira por ese municipio.