Acepta Leo Montañez reunirse con exalcaldes para tratar tema del agua

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- “No se debe trabajar con prisa, pero sin pausas” afirmó el presidente municipal Leonardo Montañez Castro en relación a decidir sobre en qué esquema operará el servicio del agua a partir de octubre. Destacó que las auditorías hechas a Veolia están a punto de entregarse, falta el análisis financiero.

Esta semana, el expresidente municipal el también panista, Alfredo Reyes planteó que una reunión de los exalcaldes con la actual administración para analizar los posibles esquemas para el servicio del agua.

Leo Montañez vio con buenos ojos este planteamiento pues consideró que todos los presidentes tienen una experiencia acumulada y que sería valiosa pues todos tienen su propia visión y hablarían desde su propia experiencia. Dijo que sería la próxima semana cuando se celebre esta reunión, todos los exalcaldes estarían invitados, independientemente de su filiación política.

Sobre la auditoría a la concesionaria, la cuál sería un rubro fundamental para tomar la decisión, destacó que este proceso aún no ha concluido pues falta que se entregue lo relacionado con la gestión financiera.

Aunque ya van varios meses en los que se ha postergado la fecha de entrega, por lo menos la que se da a conocer ante los medios, el alcalde afirmó que esto no retrasa la toma de decisión sobre el modelo.

“En este tema no se debe trabajar con prisas, desde luego, sin pausas. No debemos hacer las cosas de manera precipitada, cada paso debe ser certero, no hay problema con el tiempo”, puntualizó.