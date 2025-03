Aceleran regulación de Airbnb para antes de la Feria de San Marcos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- A menos de 50 días de que inicie la Feria Nacional de San Marcos, el Municipio capital, está acelerando la conformación del padrón de prestadores de servicio de hospedaje por plataforma, para que esté listo antes que comience la verbena, indicó Francisco Javier Sánchez, secretario de Economía Social y Turismo Municipal.

“En el tema particular del Airbnb, tenemos una campaña que está comenzando a gestarse. Recibimos una instrucción de parte del Congreso del Estado para hacer una regulación de todos los prestadores de servicios de hospedaje aquí en el municipio”, señaló el funcionario.

Sánchez adelantó que en las próximas semanas iniciará la convocatoria para que los anfitriones de este tipo de alojamientos se regularicen ante la Secretaría de Turismo Municipal.

“Estamos buscando que todas las personas que ofrecen este servicio cumplan la reglamentación y que quienes vayan a contratar este tipo de hospedaje cuenten con las medidas de seguridad necesarias, para que cuando lleguen los turistas o visitantes no se enfrenten a situaciones donde el lugar no funcione o no tenga las condiciones adecuadas”, explicó.

El Municipio prevé la creación de un comité para supervisar los espacios y garantizar que cumplan con los requisitos establecidos.

“Vamos a comenzar con la regulación de estos prestadores de servicio en el municipio. Estamos ya definiendo la integración de un comité municipal que recibirá información y supervisará que las instalaciones donde se preste el servicio cumplan con las características necesarias”, detalló.

En este punto Sánchez advirtió que habrá sanciones para quienes no acaten la normatividad.

“Si no cumplen con esas características, no van a tener la autorización del Municipio para operar. Los turistas y visitantes podrán conocer cuáles sí cumplen con los requisitos de seguridad y cuáles no, y ya dependerá de ellos decidir si contratan o no esos servicios”, comentó.

El padrón de prestadores de servicios de hospedaje será actualizado y ampliado.

“Tenemos una base de datos, pero queremos que se actualicen y se incorporen más anfitriones que actualmente operan sin regulación”, agregó.

Sobre el plazo para concluir el proceso, Sánchez reconoció que trabajan contra reloj.

“Tenemos una fecha límite establecida por el Congreso del Estado, con un plazo de cerca de dos meses para tener el registro al 100%. Vamos a hacer una convocatoria y a solicitar que todos los prestadores de servicio acudan con nosotros para obtener su certificación”, informó.