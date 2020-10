Acato total a la ley y protocolos en caso de desaparecidos en zona de ex talleres del ferrocarril

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario General de Gobierno Juan Manuel Flores Femat, aceptó que hubo una falta de coordinación entre él activistas encabezados por el Observatorio de Violencia Social y de Género con las autoridades de la Fiscalía, lo ocurrido el pasado fin de semana en que se apersonaron en los ex talleres del ferrocarril en búsqueda de cuerpos de desaparecidos,

“Entendamos que no se puede llegar nomás porque sí a un lugar privado, aunque digan que es público recordemos que el Tres Centurias pertenece a un fideicomiso, es una propiedad privada”.

Flores Femat añadió que se respetara la autonomía de la Fiscalía del estado y los protocolos que se establecen en la búsqueda de personas, sin embargo como abogado entiende que se deben llegar con las órdenes correspondientes, peritos y toda la actuación para que luego no se tenga un resultado adverso y que se diga inclusive que se manipuló el lugar.

“Faltó coordinación, tal vez pero se tienen que respetar los protocolos, el reconocimiento de que quien debe llevar los trabajos es la Fiscalía. No podemos allanar propiedad privada y menos romper concretos, porque quién va a reparar los daños, hay un contrato con una empresa que acaba de construir en una de las zonas que se señaló, entonces pues ellos están colaborando con sus estudios de suelo, pero hay que ver que no se puede llegar y nomás romper por romper pisos o demoler alguna obra”.