Acarreo de seguidores de AMLO al Zócalo correrá por cuenta de los diputados

Redacción

Ciudad de México.-Los diputados federales de Morena pagarán en sus estados el traslado de los seguidores del partido y del presidente Andrés Manuel López Obrador que asistirán a la marcha del próximo sábado 18 de marzo en la Ciudad de México, informó el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

El legislador indicó que todos los legisladores tienen la indicación de asistir a la manifestación de apoyo al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la tarde del sábado en el Zócalo capitalino.

“Y claro que vamos asistir ahí, y seguramente, tengo conocimiento que, porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados, que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados”, expresó Ignacio Mier Velasco.

Argumentó que “la celebración de la marcha, el sábado, es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, con la expresión viva de nuestro movimiento, y no hacerlo sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social”.

“Permanentemente defendemos los principios, los valores y el programa de la Cuarta Transformación. No puede haber Cuarta Transformación, no se puede plasmar en los hechos, si no hubiesen diputadas y los diputados”, estimó.

Justificó que “de hecho, todas las reformas, tanto de legales como constitucionales, ellos las encabezan, son promotores de la soberanía nacional, son defensores de la Cuarta Transformación y tienen un rol político en sus distritos y en sus estados. Independientemente de la figura, del nombre, ellos son protagonistas del cambio verdadero porque son parte de un movimiento”, dijo.

La concentración del próximo sábado 18 de marzo está justificada bajo el argumento de conmemorar el aniversario 85 de la Expropiación Petrolera del presidente Lázaro Cárdenas, así como mostrar apoyo a Andrés Manuel López Obrador, tras la marcha del pasado 26 de febrero, convocada por la oposición para ‘defender al INE’.

Con información de El Financiero