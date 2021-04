Acapulco Shore: asaltan a Fernando Lozada y le navajean el rostro

Redacción

Ciudad de México.-Delincuencia no respeta a nadie y sigue imparable.

El influencer incluso tuvo que ir al hospital para que le reconstruyeran uno de los músculos de la cara.A través de sus redes sociales, el ex participante de Acapulco Shore,Fernando Lozada denunció haber sido víctima de la delincuencia hace ya algunos días.

Lozada detalló que en el incidente tres sujetos armados intentaron despojarlo de sus pertenencias, lo golpearon, trataron de ahorcarlo y uno, incluso logró herirlo en el rostro con una navaja.

“Apenas me asaltaron y me pusieron una ma#¢∞@. Me clavaron una navaja aquí (señalando el mentón, me pegaron como niños de 4 años, pero el navajazo si me lo lleve y la garganta porque me ahorcaron”, dijo en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy bien, sólo fue las puntadas, los moretones de la cara, una mordida en la espalda”, agregó. Además explicó que debido a la herida tuvo que ir de emergencia la hospital: “Me reconstruyeron el músculo y todo quedó bien”.

El exShore recibió 22 puntadas, puesto que la lesión fue bastante profunda; sin embargo, en otro clip destacó que pese a todo se encuentra en perfecto estado y agradeció a todos sus seguidores y amigos por preocuparse por él.

Con información de TVNotas