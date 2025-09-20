 Acampa 30 horas y consigue el primer iPhone 17 Pro Max en México

Redacción

Ciudad de México.-Este 19 de septiembre de 2025, la tienda Apple de Plaza Antara, en Ciudad de México, abrió sus puertas desde las 8 de la mañana para recibir a cientos de seguidores de la marca que buscaban ser los primeros en adquirir el nuevo iPhone 17.

El personal de Apple dio la bienvenida a los primeros compradores con aplausos y entusiasmo, mientras que los asistentes esperaban ansiosos el momento de tener en sus manos el nuevo dispositivo.

Entre ellos, Arturo Delgado volvió a destacar. Fiel seguidor de Apple, acampó fuera de la tienda desde el miércoles a las 7:30 de la mañana, acumulando más de 30 horas de espera para asegurarse el primer lugar en la fila. Delgado adquirió el iPhone 17 Pro Max en color anaranjado y con 2 terabytes de almacenamiento.

Esta no es la primera vez que Delgado protagoniza el inicio de ventas. Según cuenta, ha sido el primer comprador de nuevos iPhone en México durante los últimos 13 años.

“Ya es parte de mi estilo de vida. No solo es fanatismo, sino tradición”, declaró en entrevista.

Sobre su elección, destacó las mejoras en las cámaras y el diseño del nuevo modelo, al que describió como “una verdadera escultura”.

Características del iPhone 17 Pro Max:

Pantalla de 6.9 pulgadas con resolución de 2868 x 1320 a 460 ppi Chip A29 con CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos 12 GB de RAM Batería con duración de hasta 39 horas Disponible en colores: plata, naranja cósmico y azul profundo Almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB Dimensiones: 163.4 mm de alto, 78 mm de ancho y 8.75 mm de grosor Precio inicial desde 30,999 pesos, según la capacidad

Precios oficiales del iPhone 17 en México:

iPhone 17 256GB: $19,999

iPhone 17 512GB: $24,999

iPhone 17 Pro 256GB: $28,499

iPhone 17 Pro 512GB: $33,499

iPhone 17 Pro 1TB: $38,499

iPhone 17 Pro Max 256GB: $30,999

iPhone 17 Pro Max 512GB: $35,999

iPhone 17 Pro Max 1TB: $40,999

iPhone 17 Pro Max 2TB: $50,999

El lanzamiento del iPhone 17 en México confirma una vez más el fuerte impacto de la marca entre sus seguidores, quienes año tras año demuestran su fidelidad con largas filas, campamentos y entusiasmo por ser los primeros en estrenar la nueva generación del icónico dispositivo.

