“Acabaron con el azul”.  Alcalde minimiza anuncio del PAN

Redacción

Ciudad de México.- Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, ironizó en torno al anuncio del Partido Acción Nacional (PAN), que dio a conocer un relanzamiento y un cambio de logo durante el sábado 18.

“Vaya relanzamiento de Acción Nacional. Las mismas caras y acabaron con el azul”, apuntó la dirigente guinda, a través de un mensaje en redes sociales.

De paso, Alcalde Luján acompañó el mensaje con imagen de militantes del PAN como el dirigente nacional Jorge Romero Herrera, la diputada Kenia López Rabadán, la senadora Lilly Téllez; además de personajes como el empresario Claudio X. González o el ex líder del PRD Guadalupe Acosta.

Durante el sábado el conservador Acción Nacional adelantó también que dejaría su alianza con el PRI que mantuvo en las elecciones federales del año pasado.