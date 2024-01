Abusos y taxímetros, el circo de tarifas en Aguascalientes

FRG

Aguascalientes, Ags.- Actualmente el banderazo en los taxímetros parte desde los 14 pesos al momento de abordar el transporte. A diciembre de 2023, el estado contaba con un total de 4 mil, 400 taxis.

Recientemente, los trabajadores del volante solicitaron a la autoridad un aumento en las tarifas para el 2024. Ante esta solicitud, “El Clarinete” llevó a cabo una encuesta entre la población hidrocálida para conocer su opinión sobre este posible incremento y si consideran que sería justificado.

Ciudadanos señalaron a este diario digital que los taxistas suelen cancelar o rechazar viajes debido a la lejanía o a las zonas a las que se dirigen. Otros expresaron preocupación por los abusos por parte de los choferes, como no respetar los taxímetros después de ciertas horas.

En breve entrevista, una usuaria habitual de taxis mencionó los abusos que enfrentan quienes no encuentran otro medio de transporte durante las madrugadas. “Cómo nosotros trabajamos de noche ya porqué es de noche, quieren cobrarnos lo que ellos quieran”, señaló, haciendo referencia a tarifas que se duplican durante esas horas.

Asimismo, destacaron otros tipos de abusos, como el no respetar el término de “carreras” al finalizar un viaje. Esperanza Martínez, usuaria frecuente de taxis, comentó: “Vamos y dejamos primero a uno y sigue corriendo el taxímetro, o sea, no respetan. Porque bueno, yo tengo entendido que deja uno y ya de ahí es otra carrera. Y no, ellos no respetan, continúan”.

Se abordó también la comparación entre el servicio de taxis y las aplicaciones móviles de transporte. Aunque estas últimas son más utilizadas por jóvenes, la gente mayor aún se mantiene acostumbrada a la tradicional manera de solicitar servicios de taxis.

El sondeo realizado evidencia la existencia de diversas problemáticas en el servicio de taxis de Aguascalientes, lo que genera una polémica sobre la posible necesidad de un aumento en las tarifas y cómo mejorar la calidad del servicio ofrecido a la población.