Abusos de CFE nos llevan a la ingobernabilidad: Escobedo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Siguen generándose abusos en cobros financieros que aplica la Comisión Federal Electricidad (CFE) en perjuicio de las presidencias municipales del país, manifestó el diputado local por el PRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien advirtió que la situación puede derivar en otro tipo de problemáticas.

“Ha llegado a un nivel de desesperación tal que, no exagero, puede abrirse un boquete grande para la ingobernabilidad del país, porque es un asunto del nivel de gobierno que tiene más responsabilidades y cada vez menos recursos”, subrayó.

Escobedo Tejada abundó que la CFE viene aplicando tarifas elevadas hacia los organismos operadores de agua de los ayuntamientos, mismas que derivan en una problemática para las arcas municipales, debido a que no se puede dejar de prestar el servicio del agua y sin posibilidades de un acuerdo con el organismo.

“Están asfixiados los diez organismos del agua de los municipios de Aguascalientes. No hay mecanismos para que se revise y se demuestre lo que en realidad se consume lo que ellos dicen y no es una cantidad menor. A la CFE sólo le interesa el dinero y no les importa que se corte el agua en un municipio”, reiteró.

El también ex alcalde de Pabellón de Arteaga citó que, en su último año de gestión, ese ayuntamiento debió hacer pagos hasta por dos millones de pesos mensuales a la empresa productiva del estado.

“No es un asunto privativo de algún municipio, sino que es generalizado. A los organismos operadores del agua les aplican el concepto de tarifa industrial como si fuera una empresa”, apuntó el diputado del PRD.