Abuelo abandona en una caja de pizzas a bebé por no tener para mantenerlo

Redacción

Zacatecas.-Historia conmovedora se registró en Zacatecas.

La mañana del 8 de octubre las autoridades del municipio de Tlaltenango, Zacatecas, se encontraron con un paquete de pizza bastante inusual. Y es que dentro de la caja se encontraba un bebé que fue abandonado por su abuelo por no tener cómo mantenerlo.

De acuerdo con El Universal, este hallazgo se realizó durante las primeras horas de la mañana, después de que las autoridades locales recibieran el reporte de un bebé envuelto en cobijas que estaba dentro de una caja ubicada cerca del cruce de las calles Allende y Zacatecas, en dicho municipio.

Foto: Especial

Su abuelito abandonó al bebé porque no tenía cómo mantenerlo

Al lugar llegaron policías acompañados de elementos de Protección Civil, quienes trasladaron al pequeño a una clínica del IMSS para que fuera valorado. Por otro lado, los uniformados se encontraron con una carta que estaba dentro de la caja de pizza y donde el abuelo del bebé explicaba las razones por las que tuvo que abandonar a su nieto.

“Cuiden a mi nieto. Mi hija murió al dar a luz y yo no tengo para mantenerlo. Y ojalá tenga mejor vida y que dios me perdone”, se leía en el pedazo de papel escrito por el hombre que aún no ha sido identificado. El alcalde de la región, Miguel Varela Pinedo, indicó que el niño será llevado a un albergue y él pagará sus gastos médicos.PUBLICIDAD

Foto: Especial

Será dado en adopción y el alcalde de Tlaltenango se encargará de sus gastos por el momento

“Es triste saber que se abandone a un bebé, por falta de recursos económicos… Hoy se encontró esta hermosura, criatura de Dios. Más allá del mensaje, aquí es cuando debemos demostrar solidaridad y hacernos cargo del bebé. En lo personal, mientras se lleva un albergue me haré cargo de los gastos del bebé”, escribió el alcalde en su cuenta de Facebook.

Por el momento las autoridades de la Fiscalía General de Zacatecas, en conjunto con la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de la entidad, ya comenzaron a involucrarse en el caso para que el niño pueda ser adoptado por una de las muchas familias de Tlaltenango que piden quedarse con el pequeño, al cual ya nombraron como Ángel Gabriel.

Con información de Sopitas