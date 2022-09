Abuelita gastó su jubilación en estampas del Panini del Mundial de Qatar 2022

Redacción

“¡Abuelita te amamos!”, es uno de los comentarios que dejó el caso de una adulta mayor de 75 años de edad que se volvió viral y que causó aplausos entre la comunidad de Mendoza, Argentina, luego de que gastara toda su pensión en comprar estampas para llenar dos álbumes Panini del Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con una entrevista que dio para TN, Ana del Rosario Mulet compró estampitas para llenar dos álbumes Panini del Mundial de Qatar 2022, con el fin de alegrar a sus dos nietos.

Sin embargo, dicha acción le causó críticas -en un inicio-, pero pese a todo le tiene sin cuidado, pues le da felicidad ver alegres a sus nietos al pegar las estampas.

“Vivo un momento único con mis nietos. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas”, explicó a al medio TN.

En este sentido, reiteró que no le importa cuánto gastará en llenarlo, pues ama a sus nietos y por ellos lo daría todo.

“No me interesa cuánto cuesta llenarlo o cuánto sale cada paquete de figuritas, yo soy jubilada, pensionada y no es mucho la pensión que cobro, pero moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarle y compartir con ellos”, añadió para el medio citado.

Como era de esperarse, este caso se ha vuelto viral y lo que en un inicio eran críticas en su contra, ahora quienes la defienden se han hecho presentes.