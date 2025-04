Abuchean a Fernández Noroña en congreso del PT

Redacción

Ciudad de México.-Durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo (PT) en que la directiva encabezada por Alberto Anaya desde 1990, se reeligió por otros seis años años más al frente de ese partido, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue abucheado por parte de los asistentes, cuando llamaba a la unidad.

El ahora senador de Morena, que en los últimos años fue legislador por el PT, agradecía al dirigente Anaya la invitación, cuando algunos petistas comenzaron a reclamarle que no se afiliara a su partido.

Surgieron gritos de “malagradecido”, pero Fernández Noroña continuó su discurso, en el que recalcó que “un enemigo elemental es el sectarismo” e insistió en que “ somos un solo movimiento, Morena, PT y Verde, una sola lucha, un solo objetivo”.

Quién piense lo contrario, está profundamente equivocado”, dijo, mientras algunos asistentes le aplaudieron, hubo otros que corearon: “¡fuera!…¡fuera!”.

Hubo nuevos abucheos también, pero Fernández Noroña continuó. “Yo no voy a dejar de llamar a favor de la unidad. No voy a dejar de llamar de servir al pueblo de México con pasión, honestidad y compromiso”.

!Vete, vete”, insistieron algunos petistas y el aludido decidió dar por concluida su participación. “Mi reconocimiento al Partido del Trabajo, larga vida al partido del Trabajo, toda la unidad con el Partido del Trabajo, pero no voy a convalidar ninguna política de sectarismo así que si mi presencia aquí no es bienvenida en este momento me retiro del Congreso”.

Salió entre aplausos de una parte del auditorio y abucheos de la otra. Fernández Noroña aludió a lo ocurrido en sus redes sociales, un agravio, dijo, que no merece y dejó claro que toma distancia del PT.

“Lamento mucho que el @PTnacionalMX me haya invitado a su congreso nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero si tomó distancia del @PTnacionalMX; lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco”.

En entrevista por separado, el diputado del PT, Ricaardo Mejía Berdeja, consideró que fueron legítimos los reclamos en “una asamblea democrática” y no ve ningún agravio. “La gente ha sido generosísima con él, se le apoyó en su campaaña (para senador) y consideran que es momento de que devuelva algo.

Por otra parte, explicó que se modificaron los estatutos a fin de adaptarlos al tema de no reelección. “La dirigencia que venga se podrá quedar por un solo período más de seis años”. Es decir, se puso un limite.

Ello significa, reconoció, que el senador Alberto Anaya estará por seis años más como dirigente nacional, junto con los actuales integrantes de la directiva : el senador Alejandro González Yañez y los diputados Reginaldo Sandoval y Pedro Vázquez.

Anaya cumple 35 años como líder del PT y podrá seguir hasta el 2031.

Con información de La Jornada