Absurdo y discriminatorio pedir carnet de vacunación: antreros de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Es absurdo y discriminatorio el pedir un carnet de vacunación contra el Covid-19 a los clientes de centros nocturnos como antros, bares, cantinas y restaurantes como lo han visualizado las autoridades estatales, comentó el miembro de la Asociación de Bares y Cantinas, Cristóbal Montoya Avedaño.

En entrevista con El Clarinete, comentó que el negar el acceso de una persona a un establecimiento puede ser un motivo para que los clientes acudan a levantar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por discriminación, al no contar con una característica de salud determinada.

Además, señaló que actualmente no se cuenta con los lotes de dosis suficientes para vacunar al 100% de la población, sin mencionar que existen varias personas que simplemente han decidido no acudir a recibir una de las vacunas por temor a sus efectos o por falta de interés.

También expuso que el que una persona esté vacunada contra la enfermedad, no quiere decir que está exenta de contagiarse en el futuro, por lo que el solicitar el carnet de vacunación podría resultar absurdo.

“Ni la vacuna te garantiza que no te dé, ni una prueba te dice que no lo tengas. Tendrían que estar haciendo pruebas en las puertas de los bares y yo no veo a ningún gobierno con la capacidad de hacerlo. El carnet no te dice que alguien no esté contagiado, es muy absurdo”, dijo.

Por último, el miembro de la Asociación de Bares y Cantinas apuntó que las autoridades municipales y estatales no tienen la capacidad de vigilar el cumplimiento de esta medida en los más de 2 mil establecimientos nocturnos de Aguascalientes.

Por ello, señaló que lo ideal es que las autoridades y el sector salud eviten hacer “de papás” con los jóvenes mayores de 18 años y en cambio, retomen las campañas de concientización sobre el seguimiento de los protocolos sanitarios dentro de los comercios de la entidad.