22 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Tendencias

Los gatos son las criaturas perfectamente biológicas

Esta es la cantidad que puedes ingresar en dólares a…

Necesaria nueva puerta de seguridad en límites con Zacatecas, pide…

Andar en bicicleta es más efectivo que caminar

¿Por qué es tan importante que Aaron Rodger derrote a…

Urge legislación para regular gimnasios en Aguascalientes

Arámbula da por descontado cierre de COMPAS en Aguascalientes

Responde INEGI a trabajadores que no les aumentarán el salario…

Defiende Servicios Públicos shows en panteones de Aguascalientes 

Abrirán base Volcán para Festival de Calaveras de Aguascalientes

Abrirán base Volcán para Festival de Calaveras de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Como si fuera la Feria Nacional de San Marcos, para la edición de este año del Festival de Calaveras se abrirá la llamada Base Volcán, en caso de que haya personas detenidas por faltas administrativas, confirmó Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica del municipio de Aguascalientes.

El funcionario explicó que la medida busca anticiparse a posibles incidentes, dado que este año el perímetro ferial será el escenario principal de las actividades del festival. 

“Como dentro del perímetro ferial de Calaveras que vamos a estar con Base Volcán, próximamente estaremos informando qué tipo de incidencias tenemos, porque es atípico, nunca lo habíamos hecho, abrir Base Volcán en un tiempo que no es de feria”, dijo.

El operativo iniciará este viernes 24 de octubre y se mantendrá durante los diez días del Festival de Calaveras. 

“Este viernes vamos a abrir, que se inicia el día 24 el Festival de Calaveras hasta donde termina. Son 10 días los que vamos a estar atentos tanto en el juzgado de menores de adolescentes como en C4 y ahora en Base Volcán”, detalló.

“Yo espero, por ser un evento familiar y que no es tan como la feria, que podamos tener un 5, un 3% en incremento, pero como es atípico, porque hay corridas, hay eventos, entonces vamos a ver que esto no repunte y si repunta, de todos modos la ciudad de Aguascalientes está blindada con el tema de seguridad pública en la coordinación junto con nosotros”, dijo. 