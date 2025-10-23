Abrirán base Volcán para Festival de Calaveras de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Como si fuera la Feria Nacional de San Marcos, para la edición de este año del Festival de Calaveras se abrirá la llamada Base Volcán, en caso de que haya personas detenidas por faltas administrativas, confirmó Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica del municipio de Aguascalientes.

El funcionario explicó que la medida busca anticiparse a posibles incidentes, dado que este año el perímetro ferial será el escenario principal de las actividades del festival.

“Como dentro del perímetro ferial de Calaveras que vamos a estar con Base Volcán, próximamente estaremos informando qué tipo de incidencias tenemos, porque es atípico, nunca lo habíamos hecho, abrir Base Volcán en un tiempo que no es de feria”, dijo.

El operativo iniciará este viernes 24 de octubre y se mantendrá durante los diez días del Festival de Calaveras.

“Este viernes vamos a abrir, que se inicia el día 24 el Festival de Calaveras hasta donde termina. Son 10 días los que vamos a estar atentos tanto en el juzgado de menores de adolescentes como en C4 y ahora en Base Volcán”, detalló.

“Yo espero, por ser un evento familiar y que no es tan como la feria, que podamos tener un 5, un 3% en incremento, pero como es atípico, porque hay corridas, hay eventos, entonces vamos a ver que esto no repunte y si repunta, de todos modos la ciudad de Aguascalientes está blindada con el tema de seguridad pública en la coordinación junto con nosotros”, dijo.