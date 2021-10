Abren responsabilidades en la ASF contra gabinete de CLT

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El contralor del estado, Arnoldo Hernández Gómez, reveló que la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) ha abierto procedimientos de responsabilidad en contra de ex funcionarios de la administración de Carlos Lozano en las dependencias del Instituto de los Servicios de Salud (ISSEA) y de la Secretaría de Desarrollo a Económico (SEDEC).

“A ex funcionarios se les instauraron recursos de los documentos que teníamos nosotros en archivos, pero es directamente la auditoría quien lleva los procedimientos de responsabilidad, pero no la contraloría estatal”.

El funcionario estatal remarcó que lo primero que hizo al llegar al cargo fue atender las observaciones, donde mencionó que de larte de la Secretaria de la Función Pública en las que había mayor rezago desde el 2010,11,12,13,14,15,17 y hasta del 2018 se tienen ya solo por solventar 144 millones de pesos, en donde una de las formas ha sido abriendo los procedimientos respectivos, concluyó.