Abren registra a empresas que quieran exponer en el Festival de Calaveras

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado invita a las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes a participar en el Festival Cultural de Calaveras 2025, una oportunidad para que los negocios locales puedan exhibir y comercializar sus productos en este evento emblemático que celebra las tradiciones mexicanas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, dio a conocer que la convocatoria se dirige a empresas afiliadas al distintivo “Hecho en Aguascalientes”, de los sectores textil, agroalimentario, artesanal, salud y belleza, ofreciéndoles la posibilidad de establecer conexiones con nuevos clientes y fortalecer su presencia en el mercado.

Las empresas interesadas deberán completar su solicitud del 29 de septiembre al 3 de octubre en la plataforma https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/, sitio en el que adjuntarán la documentación requerida y evidencias fotográficas de sus productos y empaques.

Finalmente, Garza de Vega señaló que un Comité de Evaluación será el encargado de seleccionar a las empresas participantes; para mayores informes, puso a disposición el teléfono 449 910 26 11, extensiones 5991 y 5902, así como los correos electrónicos alejandra.jimenezr@aguascalientes.gob.mx y josue.hernandez@aguascalientes.gob.mx.