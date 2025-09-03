Abren jornada sabatina para tramitar licencia en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevará a cabo la Jornada Sabatina para el trámite de licencias de conducir el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 8:30 horas en la Plaza del Mueble, ubicada en Paseo de los Chicahuales, colonia Benigno Chávez.

A las 9:00 horas se impartirá el curso de educación vial para las personas que soliciten su licencia por primera vez, asimismo, el cupo será limitado con 250 espacios para trámite inicial y 100 para renovación, por lo que se recomienda a los interesados acudir con puntualidad para asegurar su lugar.

Quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir tendrán un plazo de 30 días hábiles para concluir el procedimiento en oficinas, mientras que para la renovación solo será necesario presentar la licencia anterior, vigente o vencida. Cabe señalar que el pago se recibirá únicamente en efectivo, por lo que se exhorta a las y los interesados a presentarse con la documentación completa a fin de agilizar el proceso.

Con esta jornada, tanto el Gobierno Municipal de Jesús María, como el Gobierno del Estado refrendan su compromiso de acercar trámites y servicios a la población de manera ordenada y eficiente.