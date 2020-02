Abren investigación por discriminación en el Hospital Hidalgo a un paciente foráneo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Abren investigación por discriminación de parte de médicos en el Hospital Hidalgo hacia un paciente del estado de Jalisco, quien llegó el fin de semana y se le habría dicho que no se le podía atender por instrucciones del gobernador Martín Orozco, recordando que apenas el pasado jueves el mismo refirió que a la ‘chingada’ los pacientes foráneos.

El titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza, salió en defensa del mandatario al negar que este haya dado la instrucción de no recibir a enfermos foráneos.

Comentó que se ha entrevistado con familiares del joven oriundo de San Juan de los Lagos, Jalisco, mismo que llegó con un fuerte dolor abdominal al Hospital Hidalgo donde se le dijo que no se le podía internar, para trasladarse al Tercer Milenio en donde se le dio tratamiento, vio mejoría y se fue a su casa.

Tras críticas al actuar de los galenos a su cargo, insistió en que se le brindó la atención, donde de acuerdo a la mecánica que se tiene, los pacientes de Jalisco deben llegar primeramente al Tercer Milenio.

“No se le está negando la atención a ningún foráneo, del fin de semana para acá llevamos más de 200 gentes atendidas en el Hospital Hidalgo”.

De confirmarse que alguien del personal hubiera expresado que no se atenderían a foráneos por instrucciones del gobernador, advirtió que se aplicarán sanciones.