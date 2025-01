Abren convocatoria para Policía Municipal de Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, invita a las y los jóvenes interesados en formar parte de la Policía Municipal a participar en el proceso de reclutamiento para nuevos ingresos 2025.

El presidente municipal César Medina, informó que, a partir del lunes 13 de enero, estarán recibiéndose los documentos de las personas interesadas en trabajar con vocación, compromiso y entrega por la seguridad de las familias de Jesús María.

Agregó, que quienes aprueben las evaluaciones y se incorporen a las filas de la Policía Municipal podrán ingresar los distintos grupos operativos de la corporación y recibirán un sueldo bruto mensual de aproximadamente de veinte mil pesos, prestaciones superiores a las le de ley, oportunidades de crecimiento, así como préstamos a corto, mediano y largo plazo.

El Secretario de seguridad pública y vialidad, Crispín Jesús Orozco, informó que la convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de nacionalidad mexicana, que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios de secundaria como mínimo y se encuentren en buen estado de salud física y mental.

Agregó que la estatura mínima para mujeres es de 1.55 metros y de 1.60 metros para hombres e indicó que no deben consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, no padecer alcoholismo y no haber pertenecido a alguna corporación policial con anterioridad.

El secretario de seguridad pública indicó que, una vez aprobado el proceso de selección, los aspirantes recibirán una beca mensual durante su curso de formación inicial, así como seguro de accidentes y atención médica en el IMSS, por lo que invitó a las y los jóvenes honestos, con vocación y espíritu de servicio, que deseen incorporarse a la Policía Municipal a participar en la convocaría.

Los interesados deberán acudir a las oficinas de profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María, ubicadas en calle Hernández, esquina con la calle Saucedo, en la colonia Vista Hermosa, en un horario de 08:30 horas a las 15:30 horas, con la Lic. Jezlia Saray Álvarez Hernández y/o Lic. Víctor Antonio Ibarra Vargas.