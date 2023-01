Abren convocatoria para inscripciones a estancias infantiles de estado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En respuesta al compromiso que hizo a padres y madres trabajadores que no cuentan con un lugar seguro para dejar a sus hijos mientras trabajan, la gobernadora Tere Jiménez anunció la reapertura de las Estancias Infantiles y dio a conocer la convocatoria para que padres y madres de familia inscriban a sus hijos e hijas en estos espacios dignos y seguros, donde recibirán el servicio de cuidado, atención y desarrollo integral, mientras ellos trabajan.

Asimismo, invitó a todas las personas interesadas en operar uno de estos lugares a que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a consultar los requisitos y presentar la documentación correspondiente.

“En el Gobierno del Estado queremos que estés bien y que todas las familias tengan más y mejores oportunidades. Con el regreso de las Estancias Infantiles damos un gran paso para lograrlo; con espacios dignos y seguros para el cuidado de nuestros niños, seguimos avanzando en la consolidación de El Gigante de México”, subrayó.

La gobernadora pidió a los padres, madres y tutores interesados en participar en este programa, que acudan a las oficinas de la Sedeso, ubicadas en el Blvr. José María Chávez No. 3202, en Ciudad Industrial, o a las Casas del Bien Común, en un horario de 8:00 a 15:30 horas.

Por su parte, Patricia Castillo Romero, titular de la Sedeso, informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre del 2023 y aplicará para niñas y niños a partir de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 3 años.

Dijo que el objetivo es beneficiar inicialmente a cerca de 2 mil 500 niños y niñas, cuyos padres y madres de familia no cuentan con seguridad social y que no tienen dónde dejar a sus hijos mientras estudian o trabajan.

Castillo Romero informó que los documentos que deben presentar los padres, madres o tutores son: solicitud de apoyo, formato que será proporcionado por la propia Sedeso; en el caso de los tutores, deberán anexar el documento que acredite la representación legal de las niñas o niños; carta donde se manifieste bajo protesta de decir la verdad que trabaja, estudia, se capacita o está en búsqueda de empleo y que no tiene afiliación a un régimen de seguridad social; estudio socioeconómico; identificación oficial vigente; Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio; en caso de que la madre o padre sea menor de edad, deberá presentar su acta de nacimiento, así como la del niño o niña a inscribir.

En el caso de quienes quieran participar como responsables de las Estancias Infantiles, deben acudir con la solicitud de incorporación a este programa social firmada por ellos o por el representante legal; carta donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que no es beneficiario de un programa social similar y que no es trabajador activo en el servicio público en cualquiera de los 3 niveles de gobierno; identificación oficial vigente; en caso de ser personas morales, se deberá presentar acta constitutiva y documento que acredite al representante legal de la misma.

También se deberá presentar constancia de situación fiscal de la persona física o moral; hoja de cumplimiento de obligación fiscal actualizada; documento vigente que acredite la propiedad, arrendamiento o comodato del inmueble donde se encuentra la Estancia Infantil; comprobante de domicilio de la Estancia Infantil, no mayor a 3 meses de antigüedad; comprobante de domicilio particular de la persona responsable, no mayor a 3 meses de antigüedad; Programa Interno de Protección Civil aprobado y con documentación vigente; licencia de funcionamiento; cédula de evaluación; carátula de estado de cuenta a nombre de la persona física o moral en donde se manifieste la CLABE interbancaria; póliza de seguro de responsabilidad civil vigente; copia del reglamento interno de la Estancia Infantil.

Por último, la titular de la Sedeso dijo que en ambos casos la documentación se deberá presentar en original y copia. Para más información, los interesados se pueden comunicar al 449 910 21 21, extensión 4285.