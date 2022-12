Abren convocatoria para el XLIII Encuentro Nacional de Arte Joven

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Artes Visuales; el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), y el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, con el objetivo de estimular la creación artística nacional en artes visuales, convocan a los artistas residentes en el país a participar en el XLIII Encuentro Nacional de Arte Joven (ENAJ).

La convocatoria queda abierta para artistas y colectivos mexicanos o extranjeros, estos últimos deberán acreditar su estancia legal en México y comprobar su estadía de mínimo cinco años en el país. El límite de edad para concursar es de treinta años cumplidos al cierre de la presente convocatoria.

Podrán participar con obras realizadas en cualquiera de las manifestaciones de las artes visuales contemporáneas. El tema y la técnica de las obras quedarán a criterio de las y los participantes. Cada artista o colectivo podrá inscribir hasta dos obras en cualquiera de las disciplinas.

Solo podrán concursar obras inéditas realizadas a partir de 2022. Entiéndase como obra inédita aquella que no ha sido divulgada, es decir, la que no ha sido hecha del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, en parte, en lo esencial de su contenido o, incluso, mediante una descripción de esta. No se aceptarán obras que se hayan exhibido previamente o que estén comprometidas para otros certámenes.

Se premiarán cuatro obras que recibirán estímulos económicos por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N), sin embargo, todas las obras seleccionadas se exhibirán en distintas sedes a lo largo de un año.

Para participar en el XLIII ENAJ 2023 es necesario registrar las obras a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta las 15:30 horas del viernes 3 de febrero de 2023 en: https://ica.aguascalientes.gob.mx/servicios/artejoven/UI/RegistroArteJoven.aspx.

El jurado estará conformado por artistas, curadores, docentes y gestores culturales de reconocida trayectoria a nivel local y nacional, que revisará y evaluará todas las obras participantes con el propósito de seleccionar un conjunto de piezas con base en su originalidad, contundencia, pertinencia en el contexto artístico actual, claridad en su discurso y calidad en la producción.

El ICA anunciará el 3 de marzo de 2023 las obras seleccionadas que conformarán la exposición. Las y los participantes que resulten elegidos serán informados de manera inmediata por correo electrónico.

Las obras seleccionadas deberán ser enviadas por sus creadores (quienes se harán cargo de los gastos de traslado), del 4 al 19 de marzo de 2023 a la Casa de la Cultura “Víctor Sandoval” en Aguascalientes.

El fallo del jurado con relación a las cuatro obras premiadas, que será inapelable, se emitirá el día 4 de abril de 2023. El resultado se difundirá a través de las plataformas digitales del ICA e INBAL, así como por medios de comunicación.

La selección de obras integrará la exposición de la edición XLIII del ENAJ, que se presentará en uno de los recintos del ICA a partir del segundo trimestre de 2023. Posteriormente, la muestra iniciará una itinerancia de un año por distintas sedes del país.

La entrega de los premios se llevará a cabo en la inauguración de la exposición en Aguascalientes. Además, después de la exposición las obras durante un año, las cuatro obras premiadas se integrarán al acervo del Museo de Arte Contemporáneo No. 8.