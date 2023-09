Abren concurso de oposición para magistrado del STJ

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Consejo de la Judicatura Estatal, por la mayoría de votos de sus integrantes,

con la excepcion del voto del senor Consejero Licenciado Eduardo Ismael Aguilan

Sierra, quien voto en contra, en cumplimiento de la sentencia que se dicto dentro

del juicio de amparo indirecto 838/2020-111 del Juzgado Cuarto de Distrito en el

Estado, promovido por Laura Veronica Sanchez Alvarado, misma que se confirmo

por el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigesimo Circuito en el amparo en revision

administrative 50/2022 y en terminos de lo dispuesto por los Capitulos Segundo^

Tercero, Cuarto y Sexto, denominados respectivamente “De los Requisites”, “Del\

Registro de Aspirantes”, “Del Proceso de Seleccion”, y “De los Casos No Previstos

y la Devolucion de Documentos”, de la CONVOCATORIA CJE/05/2020, relativa al

CONCURSO ABIERTO DE OPOSICION para MAGISTRADO O MAGISTRADA

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES, emite el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. En atencion al ACUERDO NUMERO 3, DEL CONCURSO

ABIERTO DE OPOSICION PARA MAGISTRADO O MAGISTRADA DEL

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

publicado en 18 de noviembre de 2020, toda vez que la sentencia que se dicto en

el juicio de amparo indirecto 838/2020-III del Juzgado Cuarto de Distrito en el

Estado, promovido por Laura Veronica Sanchez Alvarado, causo ejecutoria, se

levanta la suspension decretada en el presente concurso de oposicion.

SEGUNDO. Se califica como satisfactoria la solicitud de registro de la

licenciada SANCHEZ ALVARADO LAURA VERONICA, por haber cumplido con

los requisites y documentacion solicitada segun lo dispuesto por la convocatoria.

TERCERO. Conforme al punto numero 2., (dos) del Capitulo Cuarto “Del

Proceso de Seleccion”, como primera etapa del concurso, asi como al ACUERDO

NUMERO 1 DEL CONCURSO ABIERTO DE OPOSICION PARA MAGISTRADO

O MAGISTRADA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES publicado en 21 de octubre de 2020 y a fin de replicar el tiempo

de seis dias naturales que se otorgo a los diversos participantes de la

convocatoria, el Consejo de la Judicatura del Estado aplicara a SANCHEZ

ALVARADO LAURA VERONICA un examen general de conocimientos teoricos

el dia jueves 14 de septiembre de 2023, de las 16:30 a las 20:30 boras en el

Salon de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en el Palacio de

Justicia Civil, cuyo resultado se dara en 19 de septiembre de 2023, mediante

el sistema de clave numerica en el que se indicara si la aspirante podra

continuar con la segunda etapa del concurs©; conform© a los siguientes

lineamientos:

No se otorgara tiempo de tolerancia para acceder al examen, si se presenta

despues de la bora fijada para el inicio del mismo, quedara fuera del concurso.

Asimismo, con relacion al punto numero tres de los efectos del amparo

concedido, tomando en consideracion que este Consejo de la Judicatura del Estado

en la sesion CJE 02/EXT/2023, de uno de septiembre de dos mil veintitres,

determino observar las disposiciones que se autorizaron por el Pleno del Supremo

Tribunal del Estado en el Acuerdo que se aprobo en sesion ordinaria

05/PLENOS/2023, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitres, por medio del cual

abrogo el Protocolo Sanitario y dejo sin efectos los acuerdos previos sobre las

medidas que se implementaron, asi como las circulares correspondientes

relacionadas con la COVID-19, dado que aquellas medidas que continuaron por

tratarse la COVID-19 de un problema de salud establecido y persistente, ninguna

contempla alguna situacion especial que deba observarse durante el examen, este

se llevara a cabo prescindiendo de las que se aplicaron en su oportunidad para el

resto de los aspirantes.

El registro de asistencia comenzara a las 16:00 boras, para lo cual es

indispensable que, al registrar la asistencia, la aspirante presente una identificacion

oficial vigente con fotografia, de lo contrario no se le permitira el acceso sin,

excepcion alguna; asimismo, debera traer consigo lapiz del numero dosV

sacapuntas, goma y boligrafo, quedando prohibida la utilizacion de dispositivos

electronicos y/o material impreso.

Al momento de registrar su asistencia se le entregara una clave numerica, la

cual asentara en el examen y en su case, en las posteriores evaluaciones; en case

de no asentarse la respectiva clave, el examen sera anulado.

CUARTO. De acuerdo con el punto numero 3., (tres) del referido Capitulo

Cuarto “Del Proceso de Seleccion”, en 19 de septiembre de 2023, se publicara el

resultado de la evaluacion aplicada a la licenciada SANCHEZ ALVARADO LAURA

VERONICA, quien en caso de obtener en el examen general de conocimientos

teoricos la calificacion minima de 8.0 (ocho punto cero), sin que se pueda redondear

calificacion inferior a ella, podra continuar con la segunda etapa del concurso

consistente en la aplicacion del examen psicometrico; el acuerdo se publicara en

los estrados del Supremo Tribunal de Justicia, de la Secretaria del Consejo de la

Judicatura ubicada en Oficialia Mayor y en el portal de internet del Poder Judicial

del Estado de Aguascalientes: www.poderiudicialaqs.qob.mx.

QUINTO. Se ordena la publicacion del presente acuerdo el dia siete de

septiembre de dos mil veintitres, en los estrados del Supremo Tribunal de Justicia,

en la Secretaria del Consejo de la Judicatura ubicada en la Oficialia Mayor del

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en el portal de internet del Poder Judicial

del Estado de Aguascalientes: www.poderiudicialaqs.qob.mx.