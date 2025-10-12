17.1 C
Aguascalientes
13 octubre, 2025
Abre Festival Cervantino con mención a Veracruz

Guanajuato.- La edición número 53 del Festival Internacional Cervantino arrancó con un emotivo mensaje de apoyo a las víctimas de las recientes inundaciones en Veracruz, estado invitado de honor, así como con el reconocimiento a la trayectoria artística y periodística de destacadas figuras.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, fue la encargada de inaugurar el magno evento cultural, iniciando su discurso con una muestra de solidaridad. “Quiero enviar por principio un saludo afectuoso a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Toda nuestra solidaridad con Veracruz y todos los estados afectados”, expresó la funcionaria.

Durante la ceremonia, Curiel de Icaza pidió un aplauso para todos los que hacen posible los 17 días de programación y se dirigió con especial emoción a la dramaturga en lengua tsotsil, Petrona de la Cruz, galardonada este año.

El acto sirvió de marco para la entrega de los prestigiosos galardones Cervantinos. La Presea Cervantina 2025 fue otorgada al periodista Huemanzin Rodríguez, reconocido póstumamente, de quien la secretaria destacó su rol “fundamental y generoso” en los inicios de su gestión, y a la ya mencionada dramaturga Petrona de la Cruz.

Asimismo, se entregó la Presea Eugenio Trueba Olivares a Aurora Cárdenas, y el reconocimiento al Periodista Destacado a Alfonso Ochoa.

Foto: X.