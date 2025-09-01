Abre facilidades la UNTA para estudiar en línea

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Buscará la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UNTA) abrir más facilidades para completar estudios de manera digital, informó Alejandra López Rábago, rectora de la casa de estudios ubicada en Rincón de Romos.

“Entonces para todas aquellas personas que trabajan y no pueden, pues bueno, seguir estudiando, les damos esa facilidad. En el mes de enero vamos a aperturar lo que se llama la modalidad mixta, donde van a poder estar estudiando de manera digital”, señaló.

López Rábago precisó que se cuenta con una matrícula de alrededor de tres mil estudiantes en estudios superiores para carreras de administración, contabilidad, vitivinicultura y sistemas digitales; además que aún se tienen espacios disponibles.

“Comenzamos el ciclo escolar el día 2 de septiembre pero todavía tenemos capacidad para que jovencitas o jovencitos o personas mayores puedan acercarse a la universidad para que puedan hacer su trámite”, agregó la titular de UNTA.