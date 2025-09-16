Abre DIF Municipal cursos de Lengua de Señas Mexicana

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal de Aguascalientes, comprometido con la inclusión y la accesibilidad, invita a la ciudadanía a participar en los próximos cursos de Lengua de Señas Mexicana (LSM), diseñados para brindar herramientas de comunicación que fortalezcan la convivencia y el respeto hacia las personas con discapacidad auditiva.

Los cursos se llevarán a cabo para los niveles 1 y 2 en las siguientes fechas:

Nivel 1: Inicia lunes 22 de septiembre, de 08:00 a 10:00 horas

Inicia lunes 22 de septiembre, de 08:00 a 10:00 horas Nivel 2: Inicia sábado 27 de septiembre, de 08:00 a 10:00 horas

Se realizarán en el Aula Incluyente, ubicada en Av. Guadalupe González s/n, casi esquina con Av. Universidad, Colonia Primo Verdad. Los cursos tienen un costo de recuperación de $52 pesos por participante.

Para mayores informes y registro está disponible el teléfono 449 153 09 80.

Con estas acciones, el DIF Municipal refrenda su compromiso de construir un Aguascalientes más incluyente, donde la comunicación y el respeto sean el puente hacia una sociedad más justa y empática.