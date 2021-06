Abraham Ancer y Carlos Ortiz, confirmados para Tokio 2020

Redacción

Ciudad de México.-Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz están confirmados en la lista de clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que, este 22 de junio, publicó la Federación Internacional de Golf (IGF, por sus siglas en inglés) en su sitio oficial.

Aunque, ya se vislumbraba que estos golfistas obtuvieran su boleto a la justa veraniega, gracias a su posición en el ranking olímpico, era un trámite el ver el listado oficial del organismo internacional. Así, el tamaulipeco Ancer, del Club Campestre de Reynosa, se ubicó en el lugar 10 de esta tabla, donde están los mejores golfistas del mundo.

Mientras que, el tapatío Carlos Ortiz, de Guadalajara Country Club, se colocó en el sitio 22. Pero, cabe recordar que, se pueden recorrer los lugares -a favor- si algún golfista declina.

“El ver bien posicionados a Abraham Ancer y a Carlos Ortiz, entre los mejores jugadores del mundo, es una muestra del momento de ensueño que vive el golf mexicano. Confiamos en que van a dar lo mejor de sí en Tokio 2020, estamos muy orgullosos de ellos. Es una motivación más para los niños y jóvenes, para trascender”, comentó al respecto el Lic. Jorge Robleda, Presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Cabe recordar que, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 competirán los mejores 60 varones y las mejores 60 mujeres del mundo, de forma individual. El proceso de clasificación publicado por la Federación Internacional de Golf fue por medio del ranking olímpico, por cada rama.

El criterio fue el siguiente: De los mejores 15 hombres del mundo, van hasta cuatro por país; y, de las mejores 15 mujeres del mundo, también, van las mejores 15 por país. Además, del lugar 16 al 60, pueden ir máximo dos por país.

Cabe mencionar que, si en el criterio antes mencionado hay más golfistas de un país, no pueden ir, entonces, se recorren los lugares. Otro punto a destacar es que, en este deporte el lugar olímpico no es por plaza, es por jugador; por lo que, si un mexicano no puede ir, no se transfiere el boleto, pues es por ranking; a menos de que cumpla con los criterios antes mencionados.

Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional le da un lugar al país local, para cada rama. Por otra parte, la competencia olímpica varonil se realizará del 29 de julio al 1 de agosto, en el campo del Kasumigaseki Country Club. Fecha en la que Abraham Ancer y su caddie Dale Vallely; así como Carlos Ortiz y su caddie Michael John Kerr; junto con el delegado de golf varonil, Ramón Bescansa; y el coach nacional, Santiago Casado, buscarán seguir haciendo historia en este deporte.

Estos criterios se pueden consultar en sitio oficial de la IGF: https://www.igfgolf.org/tokyo-2020-qualification-system El ranking olímpico pueden consultarlo en: https://www.igfgolf.org/tokyo-2020-olympic-golf-rankings