Abogados solicitarán revisión a la entrega de fiats que diera Martín Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras criticar la entrega a diestra y siniestra de fiats notariales al final de la pasada administración de Martín Orozco, el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Salvador Farías Higareda, adelantó que solicitaron a la secretaria general de gobierno una revisión en las asignaciones.

“Nosotros lo hemos dicho que no todos los que fueron designados tienen la calidad de sus pares abogados para ser los representantes de todos nosotros, entonces no puedes ser fedatario cuando no tienes la fe de tus pares”, arremetió.

-¿Entonces es un hecho que solicitarán esta revisión?

-Ya los solicitamos y de hecho tenemos una reunión con el secretario general de gobierno para efectos de platicar todos estos temas

Finalmente refirió de al menos siete nuevos fedatarios que a los abogados les sorprendió su asignación, donde insistió en que no tienen la credibilidad de sus pares.