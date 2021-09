Abogado ofrece amparos para no pagar colegiatura en la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El abogado constitucionalista y ex docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA la máxima casa de estudios del estado oferta ampararse a aquellos estudiantes que no cuenten con los recursos o no deseen pagar la colegiatura que cobra esta institución educativa.

En sus redes sociales el leguleyo señala que no comparte la ideología de las autoridades de la UAA que “no defiende sus principios”.

El año pasado Capetillo Salas fue eliminado de la nómina al ser señalado de presunto acoso sexual, sin embargo a decir del propio litigante jamás se le comprobó la acusación.

La cuota que actualmente cobra esta casa de estudios asciende a los mil 130 pesos mensuales, cantidad que a muchos les parece excesiva luego de ser una universidad pública.