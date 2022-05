Abogado constitucionalista y excatedrático de la UAA reta al rector Francisco Avelar a un debate público

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alan Capetillo Salas, abogada constitucionalista reta al rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Francisco Avelar González a un debate público a la hora y día que el directivo de la máxima casa de estudios del estado lo indique.

El litigante asegura que nunca fue cesado ni denunciado ante autoridad alguna cuando hace cerca de dos años expresó su sentir hacia acciones de feministas durante una marcha en la capital del país.

Aquí la versión de Capetillo Salas “mi me pregunten porque me expreso como me expreso de Javier Avelar. Yo a ese señor le tenía consideración y hasta respeto. Es mas, cuando la crisis con las feministas estalló lo dejé hacer lo que quiso para no embarrarlos ni el ni a la universidad, por eso fue que al principio me quede callado, sin que la universidad tuviera ningún derecho a reconvenirle por lo qué digo o no digo fuera de clases en mis redes sociales particulares.

¿Y que gane a cambio? Pues nada, que el muy c… -además de censurarme- me quisiera montar un chisme que busco (y qué el muy insulso no corroboró) para, sin respetarme ningún derecho, intentar extorsionarme amenazando con difamarme (eso fue lo que quiso hacer la inquisidora (María Teresa Isabel Martínez Mercado en aquel video).

¿Y luego que? Pues nada, que con pruebas le destruí su chisme y -cuando yo hice pública toda la situación- al muy cobarde no le quedó más que esconderse atrás de una pandemia durante 2 años.

Y pues si, ese es el rector que tiene nuestra benemérita, un miserable cobarde sin los arrestos necesarios para defender los derechos y las libertades de los universitarios.

Pero bueno, la pandemia ya se le está acabando…”.

Atentamente Lic. Alan Capetillo Salas.