Abogada de Rincón de Romos localizada expresa no encontrarse física y mentalmente bien

Aguascalientes, Ags.-Mediante redes sociales la abogada Diana Gisselle Guerrero Castañeda reportada como desaparecida en la víspera y localizada este martes en Rincón de Romos, emitió un comunicado en donde agradece a quienes se sumaron a su búsqueda y asegura que por el momento no se encuentra bien física y mentalmente sin ahondar ni precisar detalles de lo que le ocurrió,

Texto íntegro:

“Comunicado General”

No me encuentro íntegra física y mentalmente, pero voy a tratar de ser breve puesto que por órdenes de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y mis Asesores Jurídicos autorizados, no puedo dar información ya que las autoridades se encargan del proceso pertinente por el suceso acontecido del cuál he sido víctima desde la noche del domingo hasta la mañana de hoy martes.

AGRADEZCO, eso quiero precisar, agradezco su búsqueda por qué sé que ustedes me conocen y saben que yo jamás desaparecería por ningúna razón, jamás haría una cosa así por qué como abogada conozco los alcances, y jamás dejaría mi trabajo tirado, AGRADEZCO por qué saben de mi lucha por las mujeres y ustedes levantaron su voz por mí. AGRADEZCO por qué aunque no estoy integra física y mentalmente estoy aquí y haciendo lo pertinente para que los hechos no queden impunes. GRACIAS, MUCHAS GRACIAS POR BÚSCARME, FAMILIA, COMPAÑEROS, AMIGOS, Y DESCONOCIDOS QUE SE SUMARON. No tendré aún oportunidad de visualizar sus mensajes y publicaciones, pero mi madre me ha comentado del cariño de muchos ¡GRACIAS!

Por último, no he visto ni veré la información malversada que se ha estado posteando denigrando a mi persona y ejerciendo Violencia Digital, Violencia Simbólica y Ciberacoso, basados en dichos despectivos y denigrantes, y quiero hacer mención de la denuncia que voy a presentar para que esas páginas y personas sean investigadas y sancionadas conforme a la ley.

Continúo en los Centros de Justicia con las diligencias pertinentes, no tengo WhatsApp y número teléfono por el momento. Cualquier situación con mi Asesor Jurídico Guillermo Esparza.

Les agradezco sí comparten y que quiénes se sumaron a mi búsqueda sepan de viva voz que estoy aquí “