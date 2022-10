Abiertas 365 investigaciones por violaciones a DH en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene abiertas 365 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos en Aguascalientes, indicó la ombudsperson, Yessica Pérez Carreón.

En entrevista, la representante apuntó que la mayoría de esas quejas van en contra de elementos de seguridad pública municipal, aunque también señaló que están incluidos otros temas relacionados con salud y educación.

“Nosotros tenemos abiertas 365 investigaciones; en la comisión conocemos quejas sobre violaciones de derechos humanos de todos los derechos. Hemos recibido en lo que va del año 365 quejas, por diferentes temas, tenemos en investigación la mayoría”

– ¿A qué se relacionan la mayoría de estas denuncias?

– Seguridad, tienen que ver con temas de policías. Lo que como sociedad perfectamente sabemos es que si me detienen, voy y me quejo a Derechos Humanos, pero a veces no tenemos tan claro el si ‘no me dejaron entrar a la escuela’, entonces puede ser exactamente lo mismo.

Pérez Carreón destacó que las denuncias pueden ser presentadas en contra de cualquier funcionario público, y agregó que la CEDH también está facultada para brindar orientación en múltiples temas que perjudiquen a la sociedad.

“Ahora en esta gestión hemos detectado algunas áreas de oportunidad para fortalecer las investigaciones y que cuando lleguen a una recomendación que es el final, que lleguen bien fundamentadas y bien investigadas”, concluyó.