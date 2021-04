Aberrantes actos en los que se denigra a la mujer como ocurrió en el caso de Monreal: PRD

Aguascalientes, Ags.-De aberrantes calificó el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Iván Sánchez Nájera, cualquier acto que denigre a la mujer en referencia al video donde se expone al candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas David Monreal, haciendo toqueteos a la abanderada a la alcaldía de Juchipila.

-¿Consideras que es un video editado como dijo Monreal?

-No, no, desde luego que no hay forma, es notorio, es claro y nuevamente deja en evidencia la manera en que Morena ha normalizado la violencia contra la mujer.

Exhortó a que la población se ponga en alerta y no apoye a ninguna persona con estas actitudes, donde así como transgreden el derecho de una mujer sin ninguna consecuencia, entonces podrá transgredir el derecho de cualquier otro ciudadano, remató.

Por último, subrayó que la candidata aún y con que haya salido a dar una justificación no deja de ser una víctima, donde tal parece que se le obligó a salir a defender a su agresor, lo cual apuntó que no deja de ser lamentable.