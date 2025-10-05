Abelito ya tiene nuevo proyecto luego de LCDLF

Ciudad de México – Aunque la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” llega a su fin este domingo, uno de sus participantes más queridos, el influencer zacatecano Abelito, ya tiene asegurados sus primeros pasos fuera del reality. El joven artista ha sido confirmado como parte del elenco de una de las obras de comedia más icónicas del país: “Tenorio Cómico”.

La creciente fama de Abelito dentro del reality lo ha catapultado directamente al teatro, donde compartirá escenario con grandes figuras de la comedia y la farándula nacional.

Abelito se unirá al elenco principal de “Tenorio Cómico”, una divertida adaptación teatral producida por los reconocidos Mascabrothers (Freddy y Germán Ortega). La obra incluye a Raúl Araiza, Ricardo Margaleff, Ninel Conde, Wendy Guevara, entre otros.

El estreno está programado para el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural Teatro 2, ubicado en la Colonia Roma de la Ciudad de México.

La agenda teatral de Abelito se extiende más allá del “Tenorio Cómico”. El joven comediante también ha sido confirmado como parte del reparto de la comedia teatral “Divorciémonos mi Amor”, escrita por Patricia Martínez.

Abel Abelito Sáenz es un influencer que se convirtió en uno de los favoritos de esta emisión y se le considera posible ganador.