Abasto de agua no será problema en la FNSM: Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- El alcalde capitalino, Leonardo Montañez Castro, aseguró que no habrá problemas en el abasto de agua en la próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos.

A pregunta expresa sobre el tema el primer edil panista precisó ‘fíjense que desde el año pasado, desde el año pasado entró en operación un nuevo pozo que está en Pedro de Alba y 25 de Abril, que ese antes no estaba funcionando, ese pozo fue una gestión que hicimos, ese pozo lo hizo cuando estuvo el gobernador Felipe González, que está dentro de la escuela primaria’.

Posterior a ello explicó ‘y fue una gestión que hicimos con el INAGUA, y el gobernador Martín Orozco nos lo cedió en comodato, y bueno y fue por este pozo de Pedro de Alba y 25 de Abril que logramos pues de alguna manera pues ahora si que resolver el tema de la zona’.

Detallando para concluir que ‘porque antes pues sí el pozo de la feria, está ahí por el Fiesta Americana, detrás del Fiesta Americana, y finalmente pues desde luego que eso incrementa la demanda, entonces ahora ya cuándo entró este nuevo pozo pues ya no tuvimos ese déficit en la zona de la feria, por decir el año pasado al menos no fue problema’.