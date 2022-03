Abandona regidora de Fuerza por México a su partido en Calvillo y ahora apoyará a Jiménez

El Clarín de Calvillo

Calvillo, Ags.- Al refrendar su total respaldo a la candidatura de la panista, Teresa Jimenez a la gubernatura del estado, la regidora de nuestra municipalidad, María Guadalupe Díaz Martínez, quien llegó como representante del organismo político Fuerza por México, aseveró que su apoyo será sin partido alguno de por medio.

En primera instancia e interrogada sobre el tema de Fuerza por México, la edil, comentó `yo de verdad desde antes de tomar posesión se acabó el partido, se acabó, es más yo nunca tuve contacto con los del partido, ni los de Aguascalientes, ni los de México’.

Luego apuntó, ‘en el momento en que se acaba el partido a mi me invitan de todas partes y yo decidí no formar parte de ningún partido, absolutamente de ninguno, me han invitado a todos pero no, ahorita en esta ocasión por que apoyo a Tere por que la conozco de años’.

La actual presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia Social, Familia, Menores y Tercera Edad, en el Cabildo, reiteró que en su caso vas con Tere y le está dando su respaldo, ‘yo sí’, y agregó que ello es por ‘Tere Jimenez, Tere Jiménez, yo les digo yo te traigo a toda la gente, que yo traigo mucha que no tiene partido, no le interesa participar en partidos, algunos me dicen ‘oye yo dónde voy a encontrar a Tere Jiménez’, les digo busca en la papeleta, ya más o menos les explico dónde y les gusta la propuesta, dicen ‘a entonces puedo votar aquí y aquí’, si, nada más que diga Tere Jiménez’.

Lo cual dijo finalmente se debe a que no quiere que la liguen con PRI, PAN, PRD o la alianza, ‘con nadie, con nadie, es Tere Jiménez, y tiene tres opciones la que ellos decidan’