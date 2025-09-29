Aaron habla sobre el presunto fraude de la Casa de Los Famosos

Redacción

Ciudad de México.-La reciente eliminación de Aarón Mercury del reality La Casa de los Famosos México 2025, producida durante la gala del domingo 28 de septiembre, encendió la discusión en plataformas digitales, luego de que Wendy Guevara dejara entrever posibles irregularidades durante la tradicional Post Gala del programa.

13:18 hsHoy

Cientos de miles de usuarios, entre ellos celebridades, promueven boicotear el reality previo a su gran final

PorVíctor Cisneros Aarón Mercury fue eliminado una semana antes de la gran final. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

La eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos Méxicoconvirtió al reality en la principal tendencia en el país. Sin embargo, la conversación ha tomado un giro negativo para la producción.

12:07 hsHoy

El noveno expulsado del reality habló abiertamente de la rivalidad que tuvo con el español durante la última gala de eliminación del programa

PorMariana Campos El tiktoker habló sobre las palabras de su compañero de Cuarto Día tras ganarle la última batalla. (Jovani Pérez / Infobae México)

La reciente eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México marcó un momento clave en la recta final del popular reality show. Minutos después de quedar fuera de la competencia, el influencer compartió su reacción ante la disculpa pública de Shiky, el último finalista en regresar a la casa dejando claro que valora la experiencia vivida.

11:44 hsHoy

A menos de 24 horas de la polémica eliminación de Aarón Mercury, otro señalamiento de fraude invade al programa

PorMarco Ruiz Final de La Casa de los Famosos México: votaciones arrancan sin Abelito y Mar Contreras en las opciones de voto (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A menos de 24 horas de la polémica eliminación de Aarón Mercury y una dura campaña de señalamientos de fraude en el programa, La Casa de los Famosos México 2025 arrancó el pasado domingo 28 de septiembre sus votaciones finales para elegir al gran ganador de los 4 millones de pesos, aunque con ‘el pie izquierdo’ pues dos de sus finalistas ni siquiera aparecen en las opciones de votación.

10:43 hsHoy

La presentadora aseguró que veía al influencer en el top 3 de los finalistas de esta tercera temporada del reality

PorMarco Ruiz Andrea Legarreta defiende a Aarón Mercury tras presunto fraude sobre Galilea Montijo y conductores de Hoy: “Qué tristeza” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La eliminación de Aarón Mercury en la última gala de La Casa de los Famosos México 2025 generó reacciones de sorpresa y apoyo entre los conductores del programa matutino Hoy, emitido desde la Ciudad de México el lunes 29 de septiembre.

10:38 hsHoy

En medio de fuertes señalamientos contra el reality show, algunos dichos de su conductora han cobrado relevancia en redes

PorMarco Ruiz “No se confíen”: Galilea Montijo habría dado pistas de la eliminación de Aarón Mercury alimentando teoría de fraude (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La víspera de la final de La Casa de los Famosos México estuvo marcada por la sorpresiva salida de Aarón Mercury y la polémica desatada en redes sociales.

09:38 hsHoy

En medio de una dura controversia, fans del influencer buscan que se esclarezca el señalamiento de presunto fraude en el reality de Televisa

PorMarco Ruiz ¿No hubo notario público en la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos? Se desata polémica legal (ViX)

La inesperada salida de Aarón Mercury en la novena y última gala de La Casa de los Famosos México 2025 generó un intenso debate legal y social, tras la difusión masiva de versiones que cuestionan si el notario público realmente estuvo presente durante el proceso de eliminación.

09:34 hsHoy

La salida del influencer generó encono en redes sociales, donde cientos de miles de usuarios promovieron un boicot al reality y su ejecutiva, Rosa María Noguerón

PorVíctor Cisneros La salida Aaron Mercury generó encono en redes sociales, donde cientos de miles de usuarios promovieron un boicot al reality. (Infobae México)

Rosa María Noguerón no solamente es la productora de La Casa de los Famosos México. En muchos sentidos, la ‘mano que mueve los hilos’ dentro del programa de telerrealidad es una figura tan antagónica como el más controversial de los habitantes.

07:51 hsHoy

En medio de una fuerte polémica contra la televisora, Endemol y la productora Rosa María Noguerón, el influencer es tendencia nacional

PorMarco Ruiz Aarón Mercury rompe protocolo de aislamiento de Televisa tras presunto fraude en su contra: así fue el momento Crédito: Instagram/@escándala

La noche del domingo, Aarón Mercury desató la atención de seguidores y medios cuando decidió romper el protocolo de aislamiento de 24 horas impuesto por Televisa a los eliminados de La Casa de los Famosos México.

Leer la nota completa

07:12 hsHoy

Nancy González Rivas, madré el ex habitante, denunció irregularidades en el proceso de votación al igual que el hermano mayor del famoso

PorMarco Ruiz “Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México (Fotos: Instagram/@quiquegaldeano)

La eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México provocó una ola de reacciones y acusaciones de “fraude” entre familiares, seguidores y varios participantes del reality.

Leer la nota completa

07:05 hsHoy

Reacción de la audiencia: bajas de suscripciones y amenaza de boicot a La Casa de los Famosos México 2025

Además de los señalamientos directos al programa, parte del público compartió su baja de membresías de ViX, en protesta por el manejo de la votación y la salida de Mercury, acompañando sus mensajes con frases como: “Quédense con su pinche programa vendido… FRAUDE TOTAL” y “Me retiro del programa pero espero no le roben el triunfo a Aldo”.

El fandom de Aarón Mercury destacó en redes que nunca antes un participante había cosechado una base de apoyo tan activa dentro del reality, intensificando el reclamo colectivo por una falta de transparencia en los resultados. Aarón Mercury, el último eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

06:37 hsHoy

Eliminación de Aarón Mercury: el posible fraude más grande en La Casa de los Famosos México

La controversia en torno a la eliminación de Aarón Mercury en la recta final de La Casa de los Famosos México ha generado una reacción sin precedentes en redes sociales, donde miles de usuarios han denunciado un “fraude total” y han puesto en duda la transparencia del reality show.

La indignación colectiva se manifestó de inmediato tras la novena y última gala de eliminación, celebrada el domingo 28 de septiembre, cuando la noticia de la salida del influencer se propagó rápidamente y desató una ola de mensajes críticos en plataformas digitales.

Con información de Infobae