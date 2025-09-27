A tres años de la administración de Jiménez calidad de vida de las familias de ha mejorado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mejorar la calidad de vida de las familias de Aguascalientes y generar las condiciones necesarias para que puedan tener acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo, es una de las tareas en las que la gobernadora Tere Jiménez mantiene especial atención.

Prueba de ello es que, a los tres años del inicio de su gestión, hoy Aguascalientes se ubica en segundo lugar nacional en el Índice de Progreso Social, que mide la organización civil México ¿Cómo Vamos?; además de que se ubica entre los estados con menor pobreza extrema, al registrar una disminución de más del 66 por ciento en el número de habitantes en esa condición, de acuerdo a la última medición del INEGI.

Estos datos confirman una mejora sustancial en la calidad de vida y en el acceso de las familias a servicios de salud, educación, vivienda y seguridad, lo cual es resultado de los programas y acciones que impulsa el Gobierno del Estado en materia de desarrollo económico y social.

Entre las acciones que se realizan para alcanzar estos logros, destaca la entrega de la Tarjeta Soluciones con apoyos de vivienda, becas, salud y muchos beneficios más, además de la operación de 64 Estancias Infantiles en apoyo a madres y padres para que puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras estudian o trabajan.

Con el programa “Oportunidades”, se han entregado más de 33 mil apoyos en salud, educación y nutrición a las familias más desprotegidas.

De igual forma, se ha beneficiado a más de 200 mil personas con las Casas del Bien Común, donde tienen acceso gratuito a todos los programas gubernamentales y a estudios de primaria, secundaria y preparatoria; clases de inglés; servicios de salud; atención psicológica; yoga; zumba; pintura; repostería, y mucho más.

Este año, también se entregaron más de 4.8 millones de platos de comida caliente a niños, adultos mayores y personas que más lo necesitan, lo que representa un 20 por ciento más que el año anterior.

De igual manera, se benefició a más de 550 familias con obras de ampliación y apoyos para el mejoramiento de sus viviendas, como cuartos adicionales, techos, pisos, calentadores solares y tinacos, entre otros materiales e insumos que permiten a las familias contar con un hogar digno.

Además, con el Programa “Reencontrando Corazones”, más de 4 mil 900 abuelitos pudieron reunirse, después de muchos años, con sus familiares que viven en el extranjero.

También se entregaron 168 mil 400 apoyos gratuitos de salud para adultos mayores, como sillas de ruedas, lentes, bastones, andaderas, apoyo para emprendedores, asesoría jurídica, ferias de empleo y mucho más.

Se crearon nuevas Estancias del Adulto Mayor, donde se brindan servicios como atención médica, alimentación, educación, asesoría jurídica, actividades deportivas, culturales y mucho más.

De igual forma, se incrementaron en un 225 por ciento las Brigadas Médicas del DIF Estatal en colonias y comunidades para acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan.

Por todo esto y mucho más, hoy las familias de Aguascalientes cuentan con mayores oportunidades y una mejor calidad de vida que les permiten crecer y desarrollarse en un entorno más próspero y feliz.