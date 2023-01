“¿A qué están jugando?”, cuestiona Marmolejo tras señalar que lugartenientes del Kike ya habían sido detenidos y los liberaron

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los subalternos que fueron detenidos con un presunto jefe de plaza en Rincón de Romos ya habían sido arrestados en septiembre pasado, pero por alguna razón no aclarada se les dejó en libertad, puntualizó el diputado Fernando Marmolejo Montoya, quien exigió a las autoridades mayor rigor en cuanto a estas capturas.

“Los que ya habían detenido, les dejaron libres y ahora los vuelven a detener ¿A qué están jugando con eso? Hacen las detenciones al azar, sin ninguna investigación. Esa sería mi crítica a las autoridades, que si hay delito le den seguimiento y si no, que no los detengan cada ocho días”, reveló en entrevista.

El pasado sábado 7 se dio a conocer la captura de Enrique Guerrero, alias El Kike, presunto jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en el estado. La captura se concretó en una población del municipio norteño de Rincón de Romos, donde además se detuvo a otras seis personas, de las cuales trascendió no eran originarias del país, sino que eran procedentes de Centroamérica.

En ese sentido, Marmolejo puntualizó que algunos presuntos lugartenientes foráneos que se detuvieron junto con El Kike, ya habían sido capturados el 30 de septiembre del año pasado, un día antes de la toma de protesta de la gobernadora Teresa Jiménez, también en esa cabecera municipal, luego de una balacera con policías ministeriales.

“Detuvieron a ocho o diez personas ese 30 de septiembre y en menos de una semana ya estaban libres. Y algunos de esos que detuvieron aquel día, son los que detuvieron ahora con el Kike. Los que detuvieron entonces, los volvieron a detener. Yo no digo que no los suelten. No, no, sino que los juzguen. Sino, caemos en la burla”, remarcó.

El también ex alcalde de Rincón de Romos destacó que corresponderá a las instancias legales determinar la situación del presunto jefe de plaza que fue capturado por instancias federales.