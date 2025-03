¿A qué edad deberías dejar de beber cerveza?

Redacción

Ciudad de MéxicoEl consumo de alcohol, como cerveza, vino o tequila, es una práctica común en reuniones. Sin embargo, especialistas advierten que, con el paso del tiempo, es recomendable dejar de beber a cierta edad para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y otras complicaciones médicas.

¿Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro?

Diversos estudios han demostrado que el consumo excesivo y frecuente de alcohol afecta las funciones cerebrales, debilitando la memoria, la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones.

Según el neurólogo Richard Restak, autor del libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, el alcohol no solo afecta la memoria a corto plazo, sino que también contribuye al deterioro progresivo del cerebro.

Esto significa que el consumo de alcohol, como la cerveza, en la tercera edad puede agravar problemas cognitivos y aumentar el riesgo de desarrollar demencia.

“La confrontación, el juicio y la capacidad de aprendizaje también pueden verse afectadas. Este daño progresivo puede ser peligroso para las personas mayores”, dijo el neurólogo.

“Hasta donde yo sé, no existe evidencia de que el alcohol afecte solo la memoria y deje ilesos otros procesos cognitivos”, agregó.

¿Cuál es la edad recomendada para dejar de beber cerveza?

Restak y otros expertos sugieren que la edad recomendable para reducir el consumo de alcohol, incluyendo la cerveza, es a partir de los 60 años y eliminarlo por completo antes de los 70.

A esta edad, el cuerpo metaboliza el alcohol de manera más lenta, lo que puede intensificar sus efectos negativos en el sistema nervioso y otros órganos.

Además de los problemas neurológicos, el alcohol en personas mayores también puede aumentar el riesgo de caídas, afectar la presión arterial y agravar enfermedades crónicas como la diabetes y los problemas hepáticos.

¿Qué hacer si quieres reducir el consumo de alcohol?

Si bien no es necesario eliminar el alcohol de manera abrupta, algunos cambios pueden ayudar a reducir sus efectos negativos:

Optar por bebidas sin alcohol como alternativas en reuniones sociales.

Reducir la cantidad y frecuencia de consumo, limitándose a ocasiones especiales.

Consultar con un médico para evaluar los efectos del alcohol en la salud personal.

Priorizar hábitos saludables como una alimentación equilibrada y ejercicio regular.

Los especialistas enfatizan que tomar conciencia sobre el impacto del alcohol en la salud puede contribuir a una mejor calidad de vida en la vejez.

¿Cuáles son los riesgos de consumir cerveza?

El consumo habitual de cerveza y otras bebidas alcohólicas puede tener efectos negativos en la salud. Entre los principales riesgos se encuentran:

Dependencia: el consumo frecuente puede generar adicción física y psicológica.

Daño hepático: aumenta el riesgo de hepatitis alcohólica y cirrosis, enfermedades que pueden ser mortales.

Problemas cardiovasculares: el alcohol eleva la presión arterial y puede contribuir a enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.

eleva la presión arterial y puede contribuir a enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Mayor riesgo de cáncer: se ha relacionado con distintos tipos de cáncer, como el de boca, garganta, esófago, hígado, mama y colon.

Afecciones digestivas: puede provocar gastritis, úlceras y pancreatitis.

Alteraciones en la salud mental: su consumo prolongado incrementa la probabilidad de sufrir ansiedad, depresión y otros trastornos psiquiátricos.

y otros trastornos psiquiátricos. Deterioro cognitivo: afecta la memoria, la concentración y la toma de decisiones.

Consecuencias sociales y económicas: puede perjudicar las relaciones personales, el desempeño laboral y generar problemas financieros o legales.

Ante estos riesgos, expertos en salud recomiendan que las personas mayores de 65 años reduzcan o eviten el consumo de alcohol para prevenir complicaciones y preservar sus capacidades cognitivas.

Con información de Excélsior