A punto de quiebra industria textil en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La industria textil en Aguascalientes se encuentra al borde de la quiebra donde están en riesgo de perderse hasta 6 mil empleos por la situación que se vive a consecuencia de la contingencia sanitaria por el coronavirus, advirtió el economista, Gerardo Sánchez.

El especialista explicó que producto de la cancelación de contratos y falta de pedidos en grandes tiendas departamentales por el cierre de establecimientos debido a la pandemia, las ventas en el sector se les han desplomado en más del 70 por ciento.

A nivel nacional la situación no es nada halagüeña, donde el sector genera alrededor de 500 mil empleos de forma directa y a más de un millón 300 mil indirectamente que se encuentran en un riesgo grave.

Desde 15 días atrás estas cadenas departamentales ya no están comprándoles producto, donde para medir la magnitud, de cada tres pantalones que se venden en Estados Unidos uno de ellos se fabrica en México y de cada 10 camisas al menos una se confecciona en nuestro país.

“Ustedes pueden ver las tiendas que están cerradas, no hay ventas y eso pone en una situación de riesgo al sector textil, nacional y local”., aseveró.