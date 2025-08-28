26 C
Aguascalientes
28 agosto, 2025


A punto de alcanzarse los 500 milímetros de lluvia en Aguascalientes 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que al momento se tiene una captación en precipitaciones pluviales de 473 milímetros de agua.

Con ello se acerca Aguascalientes a su media anual que es de 520 milímetros, cifra que se superó en 2024 al cerrar con prácticamente 600 milímetros.

De acuerdo con la dependencia federal se prevé que las precipitaciones continúen los que resta de agosto y todo septiembre, con lo que es factible que se alcance la media.

Con estas precipitaciones se han aumentado los niveles de agua en las presas, destacando hasta 7 de las más importantes que ya llegaron a su máxima capacidad.

La temporada oficialmente concluye en noviembre, por lo que todavía hay la oportunidad inclusive de rebasar el histórico.