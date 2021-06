A partir de segunda mitad del año se regularizará producción de Nissan

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Será a partir del segundo semestre del año cuando se regularice la producción de Nissan en Aguascalientes tras los paros técnicos obligados por la falta de componentes electrónicos, adelantó el vicepresidente de manofactura, Joan Busquets Vallonhart.

En entrevista en el marco de la vacunación de trabajadores del ramo automotriz en su sede, el directivo atribuyó el desabasto de componentes a una fuerte demanda de chips para computadoras y teléfonos celulares por efectos de la pandemia, mismos que se utilizan también para la fabricación de vehículos, lo mismo que ocurrió un incendio en la planta japonesa que los fabrica lo cual retrasó el envío a México, aunque ya se informó que han vuelto a producir.

“Bueno está claro que si no tenemos conductores paramos, no podemos fabricar vehículos, sin embargo no hemos tenido un paro total de producción”, subrayó.

Aún con estos problemas no se modificarán los planes de producir más de 600 mil vehículos anuales, donde Nissan A1 Aguascalientes en estos momentos está fabricando 65 vehículos por hora, presumió

Al final detalló que que sumaron 20 días de paro donde a finales de junio vendrán las vacaciones para dar mantenimiento a los equipos y aprovechar que se regularice el envío de semiconductores para iniciar sin problemas la producción de las nuevos modelos de unidades.